Arbitru bulgar la meciul Romaniei cu Franta, de la CE de tineret

Bulgarul Georgi Kabakov va conduce la centru partida Franta – Romania, care se va disputa luni, la Cesena, de la ora 22.00, in ultima etapa a grupei C a Campionatului European under 21. Kabakov va fi ajutat de asistentii Mrtin Margaritov si Divan Valkov. Arbitru de rezerva va fi scotianul Bobby Madden, iar asistenti pentru VAR spaniolii Ricardo De Burgos si Xavier Estrada Fernandez. Victoria Romaniei cu Anglia, elogiata in presa internationala. „Jucatorii englezi au primit o lectie" Cealalta partida din grupa, Croatia – Anglia, care se va disputa tot luni, de la ora 22.00, va fi condusa la centru de israelianul Orel Grinfeld. Inaintea ultimei etape a grupelor, Romania ...