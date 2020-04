Arbitrul Istvan Kovacs crede ca, in 2020, meciurile de fotbal se vor disputa fara spectatori

Arbitrul român Istvan Kovacs a declarat, într-un interviu acordat site-ului oficial al Federţiei Române de Fotbal, că nu crede că în anul 2020 meciurile se vor disputa cu suporteri în tribune în contextul pandemiei de coronavirus, dar speră ca acest lucru să nu se adeverească.

"Îmi lipseşte mult atmosfera din teren, de la meciuri, îmi lipsesc colegii şi libertatea de mişcare. Este o perioadă care îmi doresc să treacă mai repede. Respect toate măsurile impuse de autorităţi, mă antrenez în casă şi sunt nerăbdător să reîncep activitatea. De la vârsta de 11 ani, când practic a început viaţa mea în fotbal, niciodată nu am avut o pauză atât de lungă în activitatea mea. Cred că libertatea de mişcare îmi lipseşte cel mai mult. Eu eram obişnuit într-un anume fel, fiind mereu pe drumuri, deplasări la meciuri, delegări la jocuri internaţionale. În acelaşi timp, sunt conştient că viaţa după pandemie nu va mai fi la fel. Cel puţin până nu se găseşte un vaccin eficient, poate chiar în următorii doi ani. Până atunci vom fi nevoiţi să păstrăm distanţa socială chiar dacă restricţiile de mişcare vor fi treptat ridicate. Ca o părere personală, cred că în 2020 nu vom mai avea spectatori pe stadioane. Dar sper din tot sufletul să mă înşel", a spus centralul, potrivit agerpres.ro.

Încă de la sistarea activităţii fotbalistice ca urmare a pandemiei de COVID-19, Istvan Kovacs participă la sesiuni de analiză video şi pregătire fizică.

"Am rămas în contact cu conducere CCA, cu colegii mei, prin intermediul videoconferinţelor. E plăcut să îi revezi pe toţi, chiar dacă doar pe un ecran. La fiecare întâlnire primim câte un meci pe care trebuie să îl vizionăm şi să îl analizăm din perspectiva deciziilor luate de arbitru. Apoi, la seminar, dezbatem împreună şi interpretăm fiecare fază. De fiecare dată avem şi teme legate de arbitrajul video, rămâne de văzut cum toată această pauză va afecta introducerea acestui sistem şi la noi. Sunt întâlniri interactive, realizate pe grupuri, pentru a fi cât mai eficienţi. Şi cu Comisia de Arbitri UEFA avem şedinţe săptămânale. Ne prezintă situaţii de joc, avem quiz cu răspunsuri online. Ne trimit materiale, clipuri video, explicaţii pentru a ne menţine mental la un nivel ridicat pentru momentul când competiţiile vor fi reluate. Trebuie să fim pregătiţi pentru că, după ce se ridică restricţiile şi ne vom reîncepe activitatea, în continuare nimeni nu va fi blând cu arbitrii şi nu va accepta ca aceştia să greşească", a explicat el.

"Avem şi un program special realizat împreună cu preparatorul fizic al arbitrilor. Lucrăm săptămânal, ne vedem online. Lucrez mai ales pentru întărirea musculaturii şi menţinerea tonusului pentru perioada precompetiţională. De asemenea, eu lucrez şi cardio pe bicicleta din casă. Dar este greu să înlocuieşti antrenamentele de pe terenul de joc. Trebuie însă să lucrăm pentru a nu pierde toată pregătirea de iarnă pe care am făcut-o. Va mai fi o problemă în această perioadă, lipsa meciurilor amicale, reflexele poate nu vor fi la fel. Până la urmă, cel mai bun antrenament este la joc, chiar şi unul de pregătire. Din punct de vedere fizic, un arbitru trebuie să fie la acelaşi nivel cu jucătorii, trebuie mereu să fii la 10-15 metri de fază, să urmăreşti îndeaproape jocul", a adăugat arbitrul.

Kovacs speră să oficieze la Campionatul European de fotbal, amânat de UEFA pentru 2021: "Nu îl pot numi obiectiv, este dorinţa mea şi ar fi un important pas înainte în carieră. Până acolo, e de remarcat progresul arbitrajului românesc în ultimii ani. E impresionant faptul că România are doi arbitri între primii 26 din Europa. Spre exemplu, Italia, care are un campionat mult mai puternic, are doar un arbitru în ''Elite''. Doar 6 ţări de pe continent mai sunt în situaţia României".

Arbitrul este de părere că pandemia de coronavirus nu va dispărea peste noapte şi că va mai trece timp până când viaţa tuturor va reveni la normal. "Acum ştiu să apreciez mult mai bine acele lucruri mărunte care altcândva poate treceau neobservate. Sunt mult mai atent la relaţiile cu persoanele din jurul meu. Această normalitate va fi una aparentă la început (n.r. - după ridicarea restricţiilor). Încă va exista riscul de a te infecta şi după ce vor fi ridicate restricţiile. Eu voi continua să mă protejez şi să îi protejez pe cei din jurul meu. Probabil lucrurile nu vor reveni la starea de dinainte o bună bucată de timp. Eu de regulă sunt o persoană optimistă, dar, în acelaşi timp, privesc lucrurile cu obiectivitate. Situaţia nu se va rezolva peste noapte, aşa că în viitorul apropiat nu ne vom putea bucura de traiul nostru normal. Tocmai de aceea, îi îndemn pe toţi românii să continue să respecte măsurile impuse de autorităţi şi toate recomandările acestora şi să aibă grijă de ei şi de cei din jur. Doar împreună, cu responsabilitate, putem trece peste această pandemie", a precizat Istvan Kovacs.

Competiţiile fotbalistice din România, întrerupte iniţial până la 31 martie, au fost suspendate printr-o decizie a Comitetului de Urgenţă al Federaţiei Române de Fotbal cel puţin până la momentul ridicării stării de urgenţă decretate ca urmare a pandemiei de coronavirus. Departamentul de Competiţii al LPF a înaintat către FRF un program pentru desfăşurarea tuturor etapelor rămase de disputat până la finalul acestui sezon competiţional al Ligii I, având ca moment de reluare a competiţiei data de 5 iunie.