ARCA, scrisoare deschisa catre Guvern și Președinție pentru susținerea Pactului Național pentru Autostrazi

Asociația Română a Constructorilor de Autostrăzi (ARCA) a transmis o scrisoare deschisă pentru a face un apel de susținere a primului Pact Național pentru Autostrăzi și pentru a face cunoscute soluțiile la problemele cu care se confruntă firmele românești din domeniul infrastructurii rutiere. Scrisoarea deschisă a fost transmisă președintelui României, domnul Klaus Werner Iohannis, premierului […] The post ARCA, scrisoare deschisă către Guvern și Președinție pentru susținerea Pactului Național pentru Autostrăzi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.