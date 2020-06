ARCA: Sectorul construcțiilor are nevoie de romanii care s-au intors in țara, in contextul pandemiei de COVID-19

Asociaţia Română a Constructorilor de Autostrăzi (ARCA) vine cu o serie de soluții pentru a facilita accesul românilor care s-au întors în țară la oferta locurilor de muncă din domeniul construcțiilor. Sectorul construcțiilor are nevoie de românii care s-au întors în țară, în contextul pandemiei de COVID-19. Deficitul de forță de muncă în acest domeniu […] The post ARCA: Sectorul construcțiilor are nevoie de românii care s-au întors în țară, în contextul pandemiei de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.