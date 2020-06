ARCA: Trebuie sa construim urgent cel puțin 2.000 de kilometri de autostrazi și drumuri expres

România are nevoie de autostrăzi pentru a face un salt în creșterea economică, a afirmat, vineri, președintele Asociației Române a Constructorilor de Autostrăzi (ARCA) Vlad Vameșu. ”În acest moment, România are 866 de kilometri de autostradă. Ca să legăm țara prin coridoare principale, avem nevoie de 2.500-3.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres. Înseamnă […] The post ARCA: Trebuie să construim urgent cel puțin 2.000 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.