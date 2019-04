Are 25 de ani, este sefa de promotie la facultate si s-a logodit cu un profesor de 71 de ani! „M-a cucerit cu inteligenta si pasiunea lui” - FOTO

Cameron Platt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara in varsta de 25 de ani, sefa de promotie la Universitatea Princeton, s-a logodit cu un fost profesor al ei si „mentor iubit”, in varsta de 71 de ani. Tanara, Cameron Platt, a scris pe platforma de socializare ca relatia ei cu fostul profesor de 71 de ani, Lee Clark Mitchell, este acum „oficiala”. Cameron Platt, care tocmai si-a terminat masteratul la Universitatea Oxford, sustine ca relatia ei cu fostul profesor de 71 de ani a inceput in urma cu sase luni. Lee Clark Mitchell, care va implini 72 de ani in luna iunie, era presedintele departamentului de engleza al Universitatii Princeton, cand Cameron Platt i-a fost studenta, in urma cu cinci ani. „M-a cucerit cu ...