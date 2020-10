Are un PIB mai mare ca al unor state UE si o populatie tanara si foarte educata. Totusi, ce-i lipseste Bucurestiului sa devina "o capitala europeana sexy"?

Cu un PIB de 51 de miliarde de euro, peste cel al unor state precum Lituania sau Slovenia si putin sub cel al Croatiei, Bucurestiul este de departe cea mai bogata regiune a Romaniei, concentrand circa 20% din economia tarii. Tot aici, peste jumatate din tinerii cu varstele intre 30 si 34 de ani au studii superioare, mai mult decat dublu fata de media nationala, cu 53% din populatia activa a regiunii care lucreaza in domenii legate de stiinta si tehnologie. Potrivit expertilor in domeniu, desi ...