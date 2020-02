Arest la domiciliu pentru ucidere din culpa si conducere sub influenta alcoolului: Ce obligatii are Ioan Albu, fostul prefect al judetului Constanta

, fostul prefect al judeţului Constanţa, va fi cercetat în stare de arest la domiciliu pentru ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Fostul prefect al judeţului Constanţa a produs un accident mortal, duminică seară, în jurul orei 19.15, pe DN 3, între Ciocarlia de Sus şi Ciocârlia de Jos.Potrivit Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, în jurul orei 19.15, „un bărbat de 38 de ani, în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice (0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat) a condus un autoturism pe DN 3, dinspre Ciocârlia de Sus către Cobadin şi, ajungând la km 230+400 m, ar fi pătruns pe contrasens, unde ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism care se deplasa din sens opus. În urma impactului a rezultat decesul la faţa locului a celui de-al doilea conducător auto, de 44 de ani“.Ieri,, judecător şi preşedintele Judecătoriei Medgidia, a respins cererea procurorilor de luare a măsurii arestării preventive a lui. Decizia nu este definitivă, ea putând fi contestată la Tribunalul Constanţa., fostul prefect al judeţului Constanţa, a fost obligat să nu părăsească imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza, să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat.Judecătoria Medgidia i-a atras atenţia fostului prefect că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive.Ieri,, fostul prefect al judeţului Constanţa, a fost reprezentat de avocatul, decanul Baroului Constanţa.În continuare, redăm comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatului A.I. pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, faptă prev. si ped. de art. 192 alin. (2) din C. Pen. şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prev. si ped. de art. 336 alin. (1) din C. pen., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen.Din ordonanţa întocmită de procurori a rezultat că există date şi probe potrivit cărora:La data de 16.02.2020, în jurul orelor 1915, inculpatul A.I., având o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, a condus pe drumurile publice din jud. Constanţa un autoturism marca Range Rover, iar în timp ce circula dinspre localitatea Ciocârlia de Sus către com. Cobadin, la km. 231+600m, a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune frontală cu autoturismul marca Peugeot, care circula regulamentar din sens opus şi care era condus de numitul T.A. În urma accidentului, a rezultat decesul numitului T.A.La data de 20.02.2020 procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au formulat o propunere de luare a măsurii de arestare preventivă ce a fost înaintată judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Medgidia urmând ca judecătorul de drepturi şi libertăţi să dispună asupra măsurii preventive solicitate“.