Argentina evita in ultimul moment intrarea in incapacitate de plata

Argentina a reuşit luni să ajungă la un acord privind restructurarea unor datorii în valoare de 66,13 miliarde de dolari, ceea ce îi permite să evite intrarea în incapacitate de plată (default), transmite AFP potrivit Agerpres.

După patru luni de negocieri intense cu creditorii, deţinătorii de obligaţiuni echivalente cu 93,55% din bonurile eligibile au aderat la propunerea de schimb formulată de guvernul argentinian, a declarat ministrul Economiei, Martin Guzman."În ultimele zile am lucrat din greu la condiţiile unei oferte care s-a bucurat de o acceptare masivă din partea creditorilor noştri, ca urmare a procesului de dialog din ultimele luni", a apreciat Martin Guzman.Obligaţiunile în valoare de 66,13 miliarde de dolari emise sub legislaţie străină, care fac obiectul restructurării, reprezintă aproximativ o cincime din totalul datoriei argentiniene, care se ridică la 324 miliarde de dolari, adică 90% din Produsul Intern Brut. Termenul limită pentru a adera la oferta de schimbare a titlurilor a expirat vineri.Potrivit ministrului Economiei, această restructurare va permite Argentinei să îşi reducă povara datoriei cu 37,7 miliarde de dolari, în condiţiile în care rata dobânzii pentru noile obligaţiuni va coborî de la 7% pe an la 3,07%."Aceasta ne va da un orizont economic suficient pentru a genera politicile care să fie durabile şi să permită dezvoltare", a adăugat Martin Guzman.Acest acord de restructurare este o victorie importantă pentru Argentina, a treia mare economie din America Latină, având în vedere că autorităţile încearcă să evite cea de a noua intrare în incapacitate de plată şi să relanseze o economie care este în al treilea an de recesiune şi ar urma să se contracte cu 12,5% pe an.De asemenea, succesul acestei restructurări ar trebui să faciliteze şi negocierile pentru un nou acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), după cel convenit de Argentina în anul 2018 pentru un împrumut de 57 miliarde de dolari, din care au fost deblocate 44 miliarde de dolari.