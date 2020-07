Argentina va prelungi starea de carantina impusa din cauza coronavirusului in si in jurul capitalei Buenos Aires pana la 16 august

Argentina va prelungi starea de carantină impusă din cauza coronavirusului în şi în jurul capitalei Buenos Aires până la 16 august, a anunţat vineri preşedintele ţării, Alberto Fernandez, relatează Reuters, potrivit AGERPRES.

Măsura, care a fost cea mai strictă în capitală, urma să expire duminică.

Naţiunea sud-americană a înregistrat în ultimele săptămâni un număr record de cazuri, joi fiind înregistrate 6.377 de cazuri noi. Acum sunt 185.373 de cazuri confirmate şi 3.466 de decese, conform celor mai recente date guvernamentale.

''Marea problemă pe care am avut-o în ultimele 15 zile este că ne-am relaxat, am simţit că situaţia este sub control ... vă rog să ne ajutaţi şi să ne fiţi alături", a declarat Fernandez în cadrul unei conferinţe de presă.

Argentina se află în stare de carantină din 20 martie, deşi unele restricţii au fost anterior relaxate în multe părţi ale ţării. Pe 27 iulie, preşedintele Fernandez a anunţat un plan pe etape de revenire a ţării la o viaţă normală.