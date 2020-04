Argentinianul de la Zalau - jurnal de pandemie

Presa din Argentina scrie despre un argentian care s-a stabilit la Zalau si care lucreaza pentru un mare consortiu internaional, acesta spune printre altele:

"Există o închisoare, dar nu este același lucru care se întâmplă în Argentina, de exemplu. Pot continua să lucrez, avem o autorizație semnată de companie care ne permite să mergem la muncă. Apoi, există o listă de activități pe care o putem face, înainte de a esi din casa trebuie sa semnez o declaratie pe poprie raspundere. Așadar, dacă poliția sau armata te opresc, arătându-le acea scrisoare pe care ai semnat-o, nu patesti nimic, luând câinele la plimbare, mergând la supermarket sau la farmacie, îngrijirea persoanelor în vârstă sau a copiilor și nu mai mult. "

Despre adaptarea lui in Romania, acesta povesteste:

"Când călătorești și părăsești mediul in care ai trait este ceva nou. M-a prins un pic din offside, pentru că sunt un nou venit și încerc să pun din nou acel mediu social. Faptul că barurile, restaurantele, sălile de fitness si cluburile sunt închise, are un impact destul de mare. Am avut deja o dinamică destul de drăguță, cu oamenii care merg la un bar miercuri, la altul sâmbătă. Limba este un alt punct de care se ocupă de la sosirea sa în România. El ia cursuri de română, dar între timp, engleza oferă soluțiile necesare: „În cadrul companiei, vorbesc mult engleza, deoarece în cadrul grupului majoritatea oamenilor vorbesc italiană sau spaniolă, este ca și cum nu există altă opțiune decât atunci când Există o întâlnire despre care se vorbește în engleză ", detaliază el.