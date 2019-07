Arhanghelul Gavriil este sarbatorit in 13 iulie. Cine a fost Arhanghelul Gavriil

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil se sărbătoreşte în calendarul creştin ortodox de două ori într-un an. Prima prăznuire a acestei sărbători are loc pe 26 martie, a doua zi după Buna Vestire, iar cea de-a doua are loc în 13 iulie. În ziua de 13 iulie sunt sunt pomenite arătările cele minunate ale Sfântului Arhanghel Gavriil, […]

The post Arhanghelul Gavriil este sărbătorit în 13 iulie. Cine a fost Arhanghelul Gavriil appeared first on Cancan.ro.