Arhiepiscopia Tomisului contesta in instanta decizia CJSU Constanta prin care au fost interzise pelerinajele religioase: "Autonomia BOR are caracter absolut"

Arhiepiscopia Tomisului impreuna cu mai multe persoane, printre care generalul Mircea Chelaru, profesorul Florian Colgeac, inventatorul Iuliean Hornet, au depus la Tribunalul Constanta o cerere de anulare a unei decizii luate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta prin care se interzice ca la pelerinajele religioase sa participe alte persoane in afara celor care au domiciliul in localitatea unde are loc evenimentul.