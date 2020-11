Arhiepiscopia Tomisului, precizari despre declaratia primarului Vergil Chitac

“Am avut o discutie cu ÎPS şi mi-a argumentat că, aşa acum omul are nevoie de mâncare fizică, are nevoie şi de hrană spirituală şi are dreptul la credinţă. Cred, însă, că regulile trebuie respectate. Voi avea o discuţie foarte serioasă pentru că nu putem expune lumea. Ne place, nu ne place, cred că şi Arhiepiscopia trebuie să respecte legea. Cred că până la urmă ratiunea va prima. Clerul are nevoie de credincioșii săi, dar în acelasi timp omul are un corp si nu rezistă fizic în afara acestui corp şi trebuie să trăiască. Nu putem neglija viaȚa. Au exemple în jurul lor”, a declarat Chiţac.