Arhiepiscopul Tarii Sfinte, mesaj de Pastele catolic: Pastele e vremea vietii, iar viata va triumfa

Pastele inseamna viata si "viata va triumfa", a amintit duminica arhiepiscopul Pierbattista Pizzaballa, administratorul apostolic numit de Vatican in Tara Sfanta, in contextul in care doar cativa preoti crestini au marcat Duminica Pastelui in Locurile Sfinte, orasul Ierusalim fiind inchis si in izolare din cauza epidemiei de coronavirus.