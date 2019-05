Ariana Grande, nevoita sa amane doua concerte 

ariana grande google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata americana Ariana Grande a amanat doua concerte pe care le avea programate in Florida ieri si astazi, dupa ce medicul a sfatuit-o in acest sens. Ieri, ea a scris pe Twitter: „M-am trezit astazi incredibil de bolnava, am mers la medicul de aici si mi s-a spus sa aman show-urile de azi si maine. Sunt devastata. Ma voi revansa, promit. Va rog sa ma iertati. Va iubesc si ma voi intoarce, mai bine ca niciodata, cat de curand”. Ariana Grande, data in judecata pentru ca a „furat” o poza. Cati bani trebuie sa plateasca - FOTO Concertele din Tampa si Orlando au fost reprogramate pe 24 si 25 noiembrie. Cantareata pop in varsta de 26 de ani se afla acum in turneul mondial „ ...