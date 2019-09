Ariana Grande, primul album cu peste doua miliarde de accesari

Ariana Grande google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Accesarile audio on-demand au depasit in Statele Unite jumatate de trilion, iar „Thank U, Next” al Arianei Grande este primul album cu peste doua miliarde de accesari anul acesta, potrivit Billboard. Per total, accesarile on-demand pentru cantece in SUA - audio si video, cumulate - vor depasi 1 trilion in 2019. In saptamana incheiata pe 12 septembrie, au fost inregistrate 14,8 miliarde de accesari audio on-demand, potrivit Nielsen Music, astfel ca totalul pe acest an a ajuns la 505,5 miliarde. Aceasta suma este cu 23% mai mare fata de cea inregistrata pana la aceeasi data a anunlui trecut (409,6 miliarde). Nielsen Music a inceput monitorizarea anul acesta pe 4 ianuarie. Castiga 1,2 mil ...