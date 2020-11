Aripa conservatoare ortodoxa din PNL bate in retragere. Preferințele religioase ale USR-PLUS nu vor fi un impediment pentru formarea unui Guvern cu PNL

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat vineri la Antena 3 că deși atât el cât și Ben-Oni Ardelean, Marcel Vela, Gheorghe Flutur, Alin Tișe, Ion Dumitrel, Robert Sighiartău și Gigel Știrbu dar și mulți alți liberali au fost deranjați de refuzul unor aleși USR-PLUS de a jura pe Biblie când și-au preluat mandatul, totuși preferințele religioase nu vor fi „determinante” în construirea unei majorități guvernamentale.

Citește și: Economistul-șef BNR propune tăierea salariilor bugetarilor cu 20%: Înghețarea nu ar fi suficientă în 2021

„În PNL e un curent conservator ortodox puternic: eu, Ben-Oni Ardelean, Marcel Vela, Gheorghe Flutur, Alin Tișe, Ion Dumitrel, Robert Sighiartău, Gigel Știrbu și mulți alți colegi care am fost deranjați. Nu este atitudinea PNL, sa fie clar. Daca domniile lor (USR-PLUS, n.red.) vor achiesa pe marile proiecte PNL de dezvolare, reformă, fonduri UE, investitii, ne vom intelege. Eu personal as vrea sa-i intreb daca vor pune mana pe Biblie cand vor depune juramantul de ministri la Cotroceni, pentru mine este important, dar nu e determinant in construirea aliantei. Pentru mine, crestin practicant, e mai important, poate nu pentru toti. Nu inseamna ca ajungem sa ne certam sau nu stam la masa din cauza acestor lucruri. Si Iliescu a condus romania si a fost liber-cugetator”, a declarat Rareș Bogdan.

El a mai afirmat recent la B1TV, că s-a creat ”o stare de nervozitate” în relaţia cu USR PLUS din cauza ”non-jurămintelor” pe Biblie făcute de unii aleşi USR PLUS.

„Este o stare de nervozitate, de mâhnire mai mult. Şi eu, şi Robert Sighiartău, şi alţii suntem deranjaţi de două lucruri, una fiind de devenirea noastră ca popor: trebuie să îşi asume extrem de clar dacă sunt creştini sau anti-creştini. Chestiunile legate de non-jurământul pe Biblie, în Bucureşti, Târgu Mureş şi alte locuri, cum ar fi Sectorul 1 spre exemplu, pe mine, pe Robert şi pe latura creştină din PNL ne-a deranjat foarte mult. Cu toate astea, am considerat că e doar un teribilism al vârstei şi nu o chestiune serioasă. Pentru că dacă e o asumare acest anti-creştinism, atunci ar trebui să ne evaluăm serios. Poate fi ca la Ion Iliescu, dar atunci ar fi un neomarxism, iar ei se consideră de dreapta”, a declarat Rareș Bogdan.