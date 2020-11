Arizona mai are de numarat aproximativ 450.000 de voturi, iar Joe Biden triumfa! Donald Trump: 'OPRITI NUMARAREA!'

Arizona mai are de numărat aproximativ 450.000 de voturi, au anunţat joi autorităţie electorale, relatează The Associated Press, care precizează că a atribuit o victorie în acest stat democratului Joe Biden, anunță news.ro.

Biden îl devansează pe Trump cu 2,35 de puncte procentuale în Arizona, reprezentând aproximativ 68.000 de voturi.

Marea majoritate a voturilor care urmează să fie numărate provin din Maricopa, cel mai populat comitat în acest stat.

Pe de altă parte, în timp ce Joe Biden se apropie de înlocuirea lui Donald Trump la Casa Albă, republicanul spune că vrea să oprească numărarea voturilor.

”OPRIŢI NUMĂRAREA!”, a scris cu majuscule pe Twitter Donald Trump, o intervenţie fără precedent a unui preşedinte în exerciţiu împotriva numărării unor sufragii legal exprimate, comentează AP.

Alegerile sunt organizate la nivel de stat, comitat şi comunitate, iar aceste declaraţii ale lui Trump nu au niciun efect asupra numărării voturilor în ţară.

Numărarea voturilor în ţară s-a desfăşurat în mod eficient şi fără incidente, în pofida declaraţiilor lui Trump, scrie AP.

Şeful în exerciţiu al statului face aceste declaraţii într-un efort de a opri numărarea voturilor, în pofida faptului că echipa sa de campanie speră ca, în urma continuării numărării voturilor, Trump să-l prindă din urmă pe rivalul său democrat în acest stat.