Arma de ultima generatie, produsa in Romania. Trupele speciale au testat-o

Producatorul italian de arme Beretta a semnat, luni, o intelegere cu Uzina Mecanica Plopeni, unde intentioneaza sa fabrice componente pentru o arma de asalt moderna. Cu peste 6 milioane de euro, italienii vor sa modernizeze o hala de productie si sa instruiasca personalul. Ministrul Economiei a anuntat chiar ca este posibil ca Armata Romana sa aiba in viitor Beretta. Asta in conditiile in care si Romania fabrica arme asemanatoare la Cugir, in judetul Alba. Pusca de Asalt X 160 produsa de italienii de la Berreta a fost testata, luni, intr-un poligon de trupele speciale ale politiei si Armatei Romane. Strainii o considera net superioara pistolului mitraliera facut dupa celebrul Kalasnikov aflat in dotarea militar ...