Arma neletala si munitia aferenta, descoperite la P.T.F. Albita - FOTO

Arma neletala si munitia aferenta descoperite la P T F Albita 5 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari cu privire la un cetatean ucrainean, care transporta un pistol, din categoria armelor de foc neletale, precum si munitia aferenta acestuia incalcand regimul juridic al armelor si munitiilor. In ziua de 22 septembrie a.c., in jurul orei 21.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de intrare in tara cetateanul ucrainean T.S., in varsta de 34 de ani, conducand un autoturism marca Toyota Avensis, inmatriculat in Polonia. In baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unui control am ...