Armament nuclear pe teritoriul Romaniei

Sorin Rosca Stanescu 3 Avocatul Dan Chitic lanseaza o veritabila provocare. Daca ar fi bine sau ar fi rau ca pe teritoriul Romaniei sa fie dislocat armament nuclear american. Intrebarea are sens. Devine din ce in ce mai previzibila o relocare a celor 60 de bombe nucleare de la Incirlik, mai ales in conjunctura actuala cand, dupa puciul esuat impotriva regimului lui Erdogan, Turcia trece printr-o perioada de instabilitate si de indepartare fata de valorile Occidentului. Daca SUA iau decizia strategica de a reloca aceasta baza militara, pentru strategii de la Washington locul ideal e Romania. Dar pentru noi merita riscul? Prima intrebare care necesita un raspuns este daca o asemenea decizie cardinala ar putea fi luata ...