Armata și poliția, mobilizare cu avioane și drone, pentru izolarea in case a 5 milioane de australieni

Cinci milioane de persoane se află joi în izolare la domiciliu în Melbourne, al doilea oraş ca mărime din Australia, care se confruntă cu o creştere a numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, relatează AFP, conform Agerpres. Locuitorii au primit ordin să rămână în locuinţe timp de şase săptămâni după eşecul măsurilor implementate […]