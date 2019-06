Armata, scoasa din cazarmi pentru a interveni la inundatii

soldati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Militari si mijloace tehnice au intervenit, in ultimele 48 de ore, la solicitarea autoritatilor centrale si locale cu atributii in domeniul interventiei in situatiile de urgenta, in judetele Alba si Buzau, pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi si pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice si hidrologice. Sute de case, din 44 de localitati, au fost afectate de inundatii Astfel, ieri, militari din Batalionul 200 Sprijin din subordinea Diviziei 2 Infanterie au actionat, la solicitarea Prefecturii Buzau, cu o autospeciala pentru transportul apei in sprijinul populatiei afectate din localitatea Viperesti, judetul Buzau. De asemenea, astazi, 15 militari si patru mijloace teh ...