Armata ungara a preluat 51 de spitale si 84 de companii de importanta strategica

Armata ungară a preluat sub comandă 51 de spitale şi 84 de companii de importanţă strategică, începând de luni, conform unei declaraţii a ministrului apărării Tibor Benko pe canalul de televiziune M1 şi preluată de monitorulapararii.ro. Decizia ca spitalele importante ale ţării să intre sub administrarea armatei este parte a măsurilor de urgenţă pe care