Armata va coordona logistic vaccinarea anticovid in Romania. 6 spitale militare devin centre regionale

Ministerul Apărării Naţionale va asigura transportul terestru şi aerian pentru toate dozele de vaccin de la sosirea în ţară a acestora, dar şi preluarea şi transportul la centrele de vaccinare de pe întreg teritoriul României, afirmă ministrul Nicolae Ciucă, relatează Agerpres. “Ministerul Apărării Naţionale va fi implicat, cu rol important, în campania naţională de vaccinare […] The post Armata va coordona logistic vaccinarea anticovid în România. 6 spitale militare devin centre regionale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.