Arme confiscate de SUA si rachete folosite in atacuri impotriva Arabiei Saudite erau de origine iraniana (ONU)

Rachetele de croazieră utilizate anul trecut în mai multe atacuri asupra unor facilităţi petroliere şi a unui aeroport internaţional din Arabia Saudită erau de "origine iraniană", potrivit unui raport prezentat în Consiliul de Securitate al ONU de secretarul general Antonio Guterres, citat vineri de Reuters, notează Agerpres.

Raportul a mai consemnat şi că în noiembrie anul trecut şi februarie a.c. SUA au sechestrat arme şi alte materiale conexe, de asemenea "de origine iraniană".Unele dintre acestea au caracteristici de design similare celor produse de o entitate comercială din Iran sau prezintă inscripţii în farsi şi au fost aduse, în parte, în ţară între februarie 2016 şi aprilie 2018, se arată în documentul care are 14 pagini."Este posibil ca aceste articole să fi fost transferate într-un mod neconform" cu rezoluţia din 2015 a Consiliului de Securitate al ONU şi acordul Teheranului cu marile puteri care urmăresc să împiedice Iranul să dezvolte arme nucleare, a menţionat Guterres.Misiunea Iranului la sediul ONU de la New York nu a răspuns deocamdată la solicitarea de comentarii, notează Reuters. Raportul lui Guterres a consemnat că reprezentantul Iranului la ONU a asigurat într-o scrisoare la 22 mai că ţara sa "nu duce o politică de export de armament care să încalce embargourile relevante asupra armelor" şi "va continua să coopereze activ cu ONU în această privinţă".Washingtonul cere prelungirea de către Consiliul de Securitate a embargoului asupra livrărilor de arme în Iran impus în cadrul acordului nuclear şi care urmează să expire în octombrie. Rusia şi China, care au drept de veto în forul de decizie al ONU, au semnalat deja că se opun.Secretarul general al ONU prezintă de două ori pe an Consiliului de Securitate rapoarte privind implementarea embargoului şi a altor restricţii, actualul raport urmând să fie discutat în Consiliu mai târziu în luna iunie.Ambasadoarea SUA la ONU Kelly Craft a afirmat că va pune în circulaţie în scurt timp un proiect de rezoluţie privind prelungirea embargoului, iar dacă această iniţiativă nu va avea succes, Washingtonul a ameninţat că va face demersuri pentru reluarea tuturor sancţiunilor impuse de ONU Iranului în cadrul acordului nuclear din 2015, cu toate că SUA şi-au anunţat ieşirea din acest acord în 2018. O serie de diplomaţi au apreciat însă că Washingtonul ar avea probabil de purtat în acest caz o bătălie foarte dură."Fac apel la toate statele membre să evite retorici şi acţiuni provocatoare care ar putea avea un impact negativ asupra stabilităţii regionale", a subliniat Guterres în raport.