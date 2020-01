Armin Nicoara o umileste pe Vladuta Lupau! Si-a pozat iubita in ipostaze fierbinti!

Armin Nicoara este, acum, implicat intr-un scandal fara precedent din cauza banuielilor cu privire la faptul ca ar fi fost, pe ascuns, amantul artistei Vladuta Lupau chiar daca, acasa, avea o blonda superba, cantareata Claudia Puican.

Relatia dintre Armin Nicoara si Claudia Puican este una care, deja, poate fi considerata de durata, cei doi fiind impreuna inca din anul 2018. Mai mult decata tat, saxofonistul Armin Nicoara si cantareata Claudia Puican au devenit suficient de intimi pentru a relaiza, impreuna, fotografii care mai de care mai fierbinti.

Iar anul trecut, in iarna, Armin Nicoara si Claudia Puican au decis sa mearga intr-o vacanta de vis, una in care sa se cunoasca mai bine si sa vada daca relatia lor poate fi una stabila. Iar acolo, cei doi si-au facut, cu adevarat, de cap. ”Claudia este iubita mea, normal ca am mers in vacante impreuna. Si acum suntem la schi impreuna, in Austria, ne relaxam dupa scandalul in care m-a tarat, fara sa vreau, Vladuta”, ne-a spus Armin Nicoara. Mai mult decat atat, Armin Nicoara ne-a marturisit ca el este foarte mandru de felul in care arata iubita lui, motiv pentru care si o pozeaza adeseori in ipostaze mai mult decat fioerbinti. Iar unele dintre acestea sunt, cu adevarat incendiare, mai ales ca frumoasa Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoara, a renuntat la haine pentru a-i faca plecerea saxofonistului, iar momentul cu pricina a fost imortalizat.

Astfel, tinand doua nuci de cocos uriase in dreptul sanilor impresionanti pe care ii are, Claudia Puican, cu Armin Nicoara in spatele ei, sta intr-o pozitie mai mult decat provocatoare spre incantarea saxofonistului.

Mai mult decat atat, Armin nicoara recunoaste ca, pe langa faptul mca are o relatie cu Claudia Puican, ea va fi artista cu care va colabora de acum inainte, inlocuind-o definitiv pe Vladuta Lupau. ”Acum vreau sa scot o nelodie de dragoste, de suferinta, alaturi de Claudia. Vreau sa anunt inca de pe acum ca nu fac nicio aluzie in piesa cu pricina la Vladuta Lupau, mai ales ca, totutsi, o cant alaturi de frumoasa mea iubita”, ne-a spus Armin Nicoara.

