Arogantele lui Dan Sova. Fostul ministru vrea sa i se plateasca salariul de conferentiar universitar pentru perioada in care a fost inchis la Jilava

Fostul ministru al Transporturilor, Dan Sova (47 de ani), a deschis un proces inedit in instantele din Bucuresti. El a chemat in judecata Universitatea Bucuresti si a cerut judecatorilor sa oblige institutia de invatamant superior sa-i plateasca salariile de profesor in perioada in care a fost inchis la Penitenciarul Jilava, unde executa o condamnare definitiva de trei ani de inchisoare, primita in dosarul CET Govora. Instantele i-au respins in serie solicitarile.