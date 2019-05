Arsene Wenger pune sub semnul intrebarii revenirea sa in antrenorat - O sa ma vedeti din nou in fotbal. Ca antrenor…. nu stiu

Fostul tehnician al echipei Arsenal Londra, Arsene Wenger, a declarat pentru BBC că va reveni în fotbal, însă nu ştie dacă tot ca antrenor.

“Am crezut că voi reveni foarte repede la antrenorat, dar mi-a plăcut să mă distanţez puţin. O să mă vedeţi din nou în fotbal. Ca antrenor… nu ştiu”, a spus Wenger.

El a precizat că de când nu a mai antrenat a fost supus mai puţin stresului. “În acest an am participat la multe acţiuni caritabile, la conferinţe… Mi-a plăcut să fiu mai puţin în centrul atenţiei şi mai puţin stresat. Nu mai sunt atât de intens, însă am o perspectivă mai bună cu privire la ce se întâmplă. Văd greşelile făcute de antrenori şi nu plătesc pentru asta. Am ajuns la concluzia că vreau să împărtăşesc ce am învăţat în viaţă, pentru că sunt de părere că viaţa este utilă doar dacă la un moment dat împărtăşeşti ceea ce ştii”, a adăugat tehnicianul.

Wenger a spus că va lua o decizie curând. “Cum va fi? Cu victorii în meciuri sau altfel? Asta va trebui să decid, iar această decizie va veni foarte curând. Fotbalul încă este pasiunea mea. Voi reveni curând, dar nu vă pot spune exact în ce calitate”, a adăugat francezul.

Arsene Wenger s-a despărţit de Arsenal Londra la finalul sezonului trecut, după ce a condus echipa engleză timp de 22 de ani.

„Îmi este dor de competiţie şi îmi este dor de Arsenal, pentru că mi-am lăsat inima acolo. Mi-am dat viaţa pentru acest club timp de 22 de ani. Fiecare minut al vieţii mele a fost dedicat acestui club şi îmi este dor de valorile pe care le-am dezvoltat în club. Susţin Arsenal. Va fi întotdeauna clubul meu”, a afirmat antrenorul.