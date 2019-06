ARSVOM Constanta organizeaza concurs de recrutare. 11 posturi vacante

Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:Grup NaveCondiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:- nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specialitate de bază – domeniul naval;- cerințe specifice – posesor brevet pentru funcția de ofițer mecanic secund maritim (brevet valabil pentru o perioadă de minimum 1 an de zile de la data depunerii dosarului);- valabilitatea carnetului de marinar, minimum 1 an;- vechime necesară în funcție – minimum 12 de luni îmbarcare pe nave maritime (conform foii matricole eliberată de A.N.R. în anul 2019).- nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specialitate de bază: domeniul naval;- posesor brevet pentru funcția de ofițer mecanic maritim (brevet valabil pentru o perioadă de minim 1 an de zile de ia data depunerii dosarului);- valabilitatea carnetului de marinar, minimum 1 an;- vechime necesară în funcție: minim 12 de luni îmbarcare pe nave maritime (conform foii matricole eliberată de A.N.R. în anul 2019).Concursul se va organiza conform calendarului următor:- 27 iunie 2019, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;- 08 iulie 2019, ora 08.30: proba scrisă;- 11 iulie 2019, ora 08.30: proba practică.Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare din Constanţa, Incinta Port, dana 78, judeţul Constanţa, telefon 0241/601.878.