Art Yourself Gallery: Expoziții excepționale la inceput de toamna

Art Yourself Gallery împlinește 8 ani, iar la început de toamnă vine cu expoziții deosebite: „Te simt în podul palmei”- Misha Diaconu și "Mental layers”- Liviu Mihai, potrivit Mediafax.

Misha Diaconu -„Te simt în podul palmei”

'"În faţa ei, rămâi fără cuvinte. Constaţi că îţi plac de mori buzele ei, cu simplitatea analfabetului funcţional pe care-l dispreţuieşti. Sau poate că primele amănunte care ţi-au ridicat părul pe ceafă au fost ochii? Personal, nu cred că principiile cronologice se aplică la traiectoria privirii. Sau poate ai impresia că ochii nu ţin pasul cu buzele. Că e o diferenţă de fus orar acolo. Mă vrei sau mă vezi? Multe lucruri care se completează în ochii altora se exclud în ai tăi. Pentru că eşti o fire complexă.

Dar hai să lăsăm dilema asta pe mai târziu. Să trecem la pielea ei. Această suprafaţă netedă şi pristină ocupată de pori nevăzuţi şi de un puf care aproape te face să muşti. Aproape. Amantul sensibil învinge canibalul preistoric ca şi când ar face o favoare. Mângâi. Languros, fără grabă, dornic să construieşti un suspans de care să fii măcar pe jumătate ferit. Un extaz în faţa căruia doar ea să nu aibă scăpare. Un urcuş în vârful căruia tu vei fi cel care aşteaptă. Doar nu închide ochii. Doar nu privi în ai ei. Timp în care ea se întreabă. Cine-i străinul ăsta care poartă mănuşi?", spune Cora Manole.

O a doua expozție este: Liviu Mihai -„Mental layers”.

"Ideea de straturi mentale mi-a venit in timp ce lucram la una dintre compozitii, mi-am dat seama ca agreez foarte mult faptul ca informatiile din gand se suprapun unele peste altele creand un peisaj conglomerat care are coordonate in profunzime, un fel de spatialitate 3 D. In lucrarea “Mind layers” exact asta am incercat sa surprind, sa conectez mai multe informatii in acelasi spatiu care creaza un intreg dar in care privitorul poate decupa evenimente separate. Dar de fapt evenimente separate nu există, traim intr-un univers unde cauza si efectul fac legea.

“Mental layers” descrie cumva modul meu de operare ca organism creativ care acceseaza si coordoneaza informatii ca intr-o baza de date ca mai apoi să le prelucreze si sa le transpună într-un mod artistic. Subiectele sunt astfel diverse si urmăresc firgura umană, politica , religia, război și genocid in lucrarea “Sacrifice”. Subiectul cu Papa se reintoarce si el. Inspirat de insasi sculptura lui Maurizio Catelan, eu am imaginat un “Sleeping Pope” iar in cazul in care avem un papa adormit, un gardian cuprins de somn lasa pericolul si raul sa se manifeste. In acelasi timp am experimentat mai mult si din punct de vedere cromatic, am vrut si am reusit in ultimele lucrari sa aduc o paleta mai saturata. A fost aproape un exercitiu impus, gandit si cantarit . Nu ma defineste neaparat cromatica , mai degraba la mine culoarea se subordoneaza ideii si formei, este textura care reveleaza continutul".