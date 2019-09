Artista Daniela Raduica, „mostenitoarea” Stelei Popescu, la Vocea Romaniei

Surpriza de proportii pe scena de la „Vocea Romaniei”, in editia de vineri seara, 20 septembrie. Daniela Raduica una dintre cele mai bune voci din teatrele de revista din Romania i-a cucerit pe jurati cu vocea ei. Artista, considerata „mostenitoarea” Stelei Popescu, datorita talentului actoricesc, a fost sustinuta din culise de Nico, prietena buna a acesteia.

Smiley și Irina Rimes au fost cei care au întors scaunele, însă actrița de la Teatrul “Toma Caragiu” din Ploiești l-a ales fără rețineri pe iubitul Ginei Pistol, ca și antrenor. Dacă pe scenă a strălucit și a fost toată un zâmbet, în viața de zi cu zi, lucrurile nu sunt tocmai roz.

Recent, o persoană apropiată actriței a vorbit despre drama acesteia. „În primul rând, Daniela este foarte tristă pentru faptul că, deși muncește de mică, deși are o voce spectaculoasă și un corp de invidiat, nu a ajuns până acum nici pe departe la mediatizarea de care se bucură alte colege de-ale ei, de generație. Mai mult decât atât, dramele personale i-au distrus viața. De ani în șir, ea se ocupă singură să câștige bani ca să își ajute mama, care este bolnavă.

De peste patru ani, mama ei necesită o îngrijire specială, bani mulți cheltuiți și timp, căci mama ei are un Alzheimer avansat. Daniela își iubește mama și nu vrea să o interneze la un centru specializat, așa că se chinuie de una singură cu toată povestea asta, care o seacă de puteri; nu are niciun sprijin”, a povestit un apropiat al artistei, potrivit Cancan.

Și-a prins iubitul în pat cu un alt….bărbat

În viața personală, artista a trecut anul acesta printr-o perioadă grea. „Ea avea un prieten cu câțiva ani mai mic decât ea, și, deși prietenele i-au spus că este ceva suspect cu el, nu a vrut să dea crezare zvonurilor. Până când nu l-a prins chiar ea cu un alt bărbat. Era să cadă din picioare, să leșine.

Nu mai spun că îi dădea bani, îl ajuta financiar, îl susținea. Plus că mai are trei căței de care are grijă. Toate aceste probleme o distrug. Este singură și nu este nimeni să o încurajeze și să o ajute. Recent era să moară într-un accident de circulație, pentru că iubitul ei o stresa în timp ce conducea, și a fost cât pe ce să intre într-un tramvai”, a mai povestit apropiatul artistei, pentru Cancan, în urmă cu doar câteva luni.

