Artisti de la Teatrul Nottara 'interpreteaza' lucrari din patrimoniul Muzeului National de Arta al Romaniei in campania 'Actori de pus in rama'

Artişti de la Teatrul Nottara „interpretează" lucrări din patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României în campania „Actori de pus în ramă". E o modalitate inedită prin care cele două instituţii colaborează pentru a aduce arta mai aproape de public, anunță MEDIAFAX.

Muzeul Naţional de Artă al României şi Teatrul Nottara din Bucureşti au lansat campania online „Actori de pus în ramă", o modalitate inedită de aduce arta mai aproape de public.

Astfel, în fiecare zi de luni, pe paginile de Facebook ale celor două instituţii vor fi postate imagini în care o operă de artă este alăturată versiunii pe care actorii o realizează, intrând în pielea personajului din tablou.

Tot în cadrul campaniei, vor fi realizate scurte materiale video în care actorul "pus în ramă" povesteşte despre lucrarea pe care a reinterpretat-o, pe baza informaţiilor de specialitate primite de la MNAR.

Pictura aleasă pentru lansarea campaniei, luni, este „Buchetiera" de Mihail Lapaty (1816-1860), pentru care a pozat prinţesa Maria Cantacuzino, iar Ioana Calotă este „actriţa de pus în ramă" cu această ocazie.

Întrebată cum a fost aleasă pentru a interpreta acest tablou, Ioana Calotă a declarat: „Bănuiesc că pentru faptul că ştiu că sunt fata mamei mele. Mama mea e Floarea Calotă, cântă folclor, are foarte multe costume, eu pozez mult în costumele ei, aşa că li s-a părut, probabil, potrivit".

„Am filmat un filmuleţ, în care am citit informaţii despre tablou, despre pictor, informaţii de bază, iar apoi am rugat-o pe mama să mă ajute cu costumul", a mai povestit actriţa despre proiect. "Am apelat la nişte prieteni care stau în Domneşti şi care au o curte foarte mare şi care aveau acele flori, ştiam că există acele flori, culmea, chiar acum de primăvară şi ieri am fost acolo şi am făcut vreo 200 de poze din care s-a ales asta", a completat Ioana Calotă.

Referitor la demersul artistic, Ioana Calotă spune că "este minunat, în primul rând că îţi pune creaativitatea în mişcare, gândeşti altfel, te deschzi altfel spre lumea artei, pur şi simplu tablourile prind viaţă şi prin aportul tău".

„Asta a fost una dintre marile bucurii ale pandemiei pentru mine", a mai spus Ioana Calotă.

Potrivit reprezentanţilor MNAR, campania va dura cel puţin trei luni, iar printre actorii care au acceptat să participe la acest proiect se numără Dan Bordeianu, Răzvan Bănică, Cristina Juncu, Raluca Gheorghiu, Crenguţa Hariton, Diana Roman.