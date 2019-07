Artistul cinetic Carlos Cruz Diez a murit la varsta de 95 de ani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Venezueleanul Carlos Cruz-Diez, care a format domeniul artei optice si cinetice in secolul XX, a murit pe 27 iulie, la Paris, la varsta de 95 de ani, scrie Reuters. Nascut la Caracas in 1923, el s-a mutat in Franta in 1960, dupa ce a studiat arta in capitala Venezuelei. Lucrarile lui abstracte sunt definite de folosirea culorii si liniilor pentru a crea impresia de miscare si sunt expuse in spatii precum Museum of Modern Art din New York, Tate Modern din Londra si Museo de Bellas Artes din Caracas. In ciuda faptului ca a trait o mare parte din viata la Paris, si-a lasat amprente si in Venezuela natala, in special prin picturile murale de pe zidurile si ...