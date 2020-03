Artistul Damian Draghici a cantat pentru vecinii sai - VIDEO

Artistul Damian Drăghici a ieşit duminică în balconul locuinţei şi a cântat pentru vecinii săi. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); ”Noi, artiştii, vă suntem datori să vă dăruim neincetat hrană pentru suflet...Azi, am simţit să cânt pentru vecinii mei dintre blocuri”, a scris artistul pe Facebook. Damian Drăghici cântă la mai multe instrumente muzicale şi este şi compozitor şi producător muzical. Între 1993 şi 2019 a înregistrat peste 20 albume solo , interpretând diferite stiluri muzicale, folclor, pop instrumental, new age, world music şi muzică jazz la nai. A fost artist invitat pe albumul "Winter solstice", apărut în 2006, album premiat cu un premiu Grammy. Între 2004 şi 2006, în cadrul turneului european "Night of the Proms Tour", urcă pe scenă turneului "Night of the Proms Tour", un show cu 120 de concerte şi cântă alături de Joe Cocker, Zucherro, Cyndi Lauper, James Brown şi Shaggy . În 2006 creează şi lansează proiectul "Damian & Brothers" , care imbină muzică traditională lăutărească cu elemente din Jazz, Rock, Raggae şi chiar Dubstep. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.