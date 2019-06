Artistul iesean care i-a cucerit pe englezi si italieni, in Studioul BZI LIVE. Pictorul Florin Ungureanu a dialogat despre tendinte in arta contemporana - GALERIE FOTO, VIDEO

Florin Ungureanu BZI LIVE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Marti, 18 iunie 2019, incepand cu ora 15.00, pentru cea de-a 325-a editie dedicata zonei culturale, educationale, artistice, istorice, religioase si a ideilor ce tin de schimbarea mentalitatilor a fost invitat un personaj care a reusit intr-un domeniu FABULOS si unde cei mai multi ar fi renuntat • Astfel, in lumina reflectoarelor Platoului BZI LIVE a fost prezent interesantul, originalul si consistentul pictor iesean Florin Ungureanu. Deja, cu o activitate de 14 ani la Londra - Marea Britanie, unde a si expus inclusiv, in 2015 in cadrul programului permanent al Institutului Cultural Român - ICR din Londra în domeniul artelor vizuale, la Salonul londonez de arta contem ...