Asa am putea supravietui pe Marte! Avem nevoie de ADN de la o alta vietuitoare de pe Terra

Misiunile umane de pe Marte, chiar daca se vorbeste din ce in ce mai des despre ele, inca sunt de domeniul SF. Insa un om de stiinta crede ca a gasit o pista care ne-ar putea permite sa ajungem pe Marte si inapoi, in viata. Asta ar implica insa combinarea ADN-ului nostru cu cel al altei vietuitoare de pe Terra, despre care s-a aratat ca trece testul radiatiilor din spatiu si nu numai.