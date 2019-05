Asa ar putea arata Catedrala Notre-Dame in viitor? 9 propuneri pentru reconstructia acoperisului

Imediat dupa incendiul din 15 aprilie, presedintele francez, Emmanuel Macron, promitea ca Notre-Dame va fi refacuta, in numai cinci ani, ba chiar ca va fi "mult mai frumoasa ca inainte". In consecinta, a fost lansata in cel mai scurt timp o competitie internationala pentru reconstruirea catedralei pariziene, iar propunerile au inceput sa curga.