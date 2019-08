Asa arata sotia lui Firicel din Las Fierbinti, dar cand nu e la filmari… Liliana e total alta persoana! Cat de frumoasa si finuta este actrita de la PRO TV

In Las Fierbinti, este sotia lui Firicel – o femeie simpla de la tara, in viata reala actrita Liliana Mocanu este o doamna eleganta si o femeie implinita. Detalii despre viata actritei, care interpreteaza celebrul rol in serialul de la PRO TV, au iesit la iveala si, cu siguranta, telespectatorii vor fi placut surprinsi de lucrurile pe care le vor afla despre aceasta. Imagini cu actrita in galeria foto!

Liliana Mocanu, sotia lui Firicel din Las Fierbinti, o femeie implinita

Liliana Mocanu, alias sotia lui Firicel din Las Fierbinti, a schimbat recent prefixul. Actrita a implinit, pe 22 mai, 50 de ani de existenta, iar, pe plan profesional, se poate mandri cu o cariera care dureaza de trei decenii.

In viata de zi cu zi, Liliana Mocanu este o doamna eleganta, este actrita a Teatrului de Revista Constantin Tanase, si mai presus de toate este un om implinit.

„Fiica mea, Ana, a facut 12 ani, e nascuta in aceeasi luna cu mine si e curcubeul din viata mea. Sunt fericita ca mama are 83 de ani si tata 88 de ani si sunt bine, sanatosi.

Sunt implinita sufleteste si am timp sa le fac pe toate desi am un program extrem de incarcat. Nu stiu ce va veni, nu vorbesc niciodata despre proiectele mele inainte de a se realiza si sunt superstitioasa„, a marturisit ea, potrivit click.ro.

Viata i s-a schimbat total de cand a devenit sotia lui Firicel din Las Fierbinti

Rolul din Las Fierbinti a adus-o in fata telespectatorilor si a ajutat-o sa castige simpatia unui public numeros.

Au trecut ani buni, de cand Liliana Mocanu a fost cooptata in acest proiect tv si ea marturiseste ca viata i s-a schimbat total de cand a intrat in distributia serialului de comedie de la PRO TV.

„Viata mea a luat o alta intorsatura acum opt ani cand am intrat in echipa serialului «Las Fierbinti» si de atunci lucram impreuna. Acum suntem in pauza, dar vom incepe in curand filmarile sezonului 16 al serialului”, spunea Liliana Mocanu, recent, conform click.ro.

