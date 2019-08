Asa ceva mai rar! Un angajat al unui service cunoscut din Iasi a plecat la nunta cu masina de zeci de mii de euro a unui client! "Mi-au furat piesele si le-au vandut in strainatate"

BMW service Turbo 9 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Jaf la drumul mare intr-un service auto cunoscut din Iasi • Dupa ce clientul si-a scos masina din service, a constatat ca nu mai functioneaza si ca multe piese au disparut si au fost inlocuite cu altele mai uzate • Un martor afirma ca unul dintre angajati ar fi folosit masina de zeci de mii de euro in scopuri personale si i-a stricat-o • Clientul a fost nevoit sa scoata din buzunar aproape 1.000 de euro, pentru a plati pagubele • Compania da din umeri, iar clientul intentioneaza sa-i dea in judecata Unul dintre cele mai cunoscute service-uri auto din Iasi, bagat intr-un scandal de zile mari. Un client acuza angajatii service-ului Turbo 9 de neprofesionalism si daune in v ...