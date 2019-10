Asa faci luna o tigaie arsa in maxim 10 minute! Nici macar nu trebuie sa freci, costa si putin

Curatarea unei tigai arse este un cosmar cu care probabil si tu te-ai confruntat cel putin o data.

Frecarea insa nu este o solutie, implica mult efort si un consum mare de detergent si apa. Din fericire exista un truc simplu si eficient, cu care rezolvi problema in maxim 10 minute.

Tot ce trebuie sa faci este sa iei un cartof, sa il tai in jumatate si sa il inmoi in bicarbonat de sodiu. Ulterior freaca tigaia cu cartoful respectiv; sucul cartofului, in combinatie cu bicarbonatul de sodiu este foarte eficient in dizolvarea arsurii.

Un alt truc pe care il puteti incerca este curatarea cu faina: pudreaza cratita cu un strat mai gros de faina dupa care incepe sa freci. Vei observa cum arsura se desprinde incet, dar sigur.

