Asa scapi de burta fara sa tii dieta si fara sa ramai cu vergeturi pe corp! Trebuie sa faci un singur lucru cu o ceapa rosie, in fiecare zi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Kilogramele in plus reprezinta o problema cu care nicio femeie nu isi doreste sa se confrunte. Daca totusi in acest moment nu arati tocmai cum ti-ai dori, nu dispera! Exista un truc simplu si eficient cu ajutorul caruia poti rezolva aceasta problema fara sa fii nevoita sa tii o dieta drastica. Tot ce trebuie sa faci este sa introduci consumul de ceapa rosie in alimentatia zilnica. Mananca zilnic 70 de grame de ceapa rosie, pe care o poti pune in salate, ciorbe sau alte preparate. Atentie, un lucru foarte important: aceasta nu trebuie sa fie gatita in niciun fel, altfel isi pierde din proprietati. Ceapa rosie contine compusi activi care eficientizeaza digestia. Astfel, dupa doar o luna, vei observa ca ai dat jos in jur de cinci ...