Asa scapi de colacul de pe burta in doar 10 zile, fara sa iei pastile sau sa renunti la mancare. Ce trebuie sa faci seara inainte de culcare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Kilogramele in plus nu sunt o placere pentru nimeni, si cel mai greu este atunci cand acestea se depun in jurul abdomenului. Colacii de grasime sunt foarte greu de dat jos insa din fericire exista o solutie simpla si eficienta, care va ajuta sa obtineti rezultate vizibile in doar 10 zile. Aveti nevoie de: - 1 castravete - opt cani de apa - o mana de frunze de menta - o lamaie - o bucata de ghimbir. Taiati castravetele in bucatele mici si puneti-l intr-un bidon, adaugand peste el ghimbirul ras. Ulterior maruntiti menta, taiati si lamaia in felii subtiri si puneti-le in acelasi bidon. Adaugati apa, agitati amestecul foarte bine dupa care lasati-l la frigider pentru 24 de ore. Dupa aceasta perioada beti cate un pahar dimi ...