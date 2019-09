Asa se fura banii la Primarie! A pietruit doi kilometri de drum cu o suma record! Cu aceiasi bani s-ar fi putut moderniza toate arterele publice - FACSIMILE

Constantin Malauti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Banii cetatenilor au fost cheltuiti in bataie de joc de fostul viceprimar al comunei Cotnari, care a semnat o serie de contracte absolut scandaloase pentru repararea unor portiuni de drum • Cu banii acordati "firmei de casa" pentru repararea unei portiuni de aproape 2 km, Primaria ar fi putut moderniza toate drumurile publice din comuna • In vreme ce fostul viceprimar Constantin Malauti a cheltuit in bataie de joc banii din bugetul public destinati pentru repararea drumurilor in doar cateva luni, actualul viceprimar reuseste cu aceeasi suma sa intretina toate drumurile din Cotnari timp de aproape trei ani • Implicat in numeroase scandaluri si contestat intens de cetat ...