Asalt la parlamentarii ALDE. Ce ii transmite Tariceanu Vioricai Dancila

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a dezvăluit că PSD oferă parlamentarilor ALDE funcții de miniștri și a scos „la tarabă" funcția de președinte al Senatului. „Observ de câteva zile o zbatere disperată a d-nei Dăncilă în încercarea de a se salva de la înec. A ajuns să promită cam tuturor parlamentarilor ALDE chiar portofolii ministeriale,