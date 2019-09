Asasinarea frumoasei actrite a adus doliul pentru totdeauna in sufletele colegilor din Las Fierbinti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Asasinarea frumoasei actrite a adus doliul pentru totdeauna in sufletele rudelor sale, a prietenilor, dar si in marea familie a serialului “Las Fierbinti”, unde a aparut langa Giani si Bobita, in rol de nimfa. Regretata vedeta isi facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii si a filmului. Tragedia care a indoliat serialul “Las Fierbinti” Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul sot, Alexei Mitachi, pe 19 februarie 2018. Dupa ce a injunghiat-o mortal in zona gatului, asasinul a trimis un mesaj de pe telefonul sau, dupa care s-a aruncat in gol de la etajul sapte al unei cladiri din Chisinau. In casa in care s-au certat se afla si copilul lor, care avea la acea vreme do ...