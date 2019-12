Asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia: Un grup de activisti cere demisia imediata a premierului Muscat

Un grup de activişti pentru drepturile omului au reuşit să pătrundă, luni, în clădirea care găzduieşte biroul premierului Maltei, Joseph Muscat, cerând demisia imediată a acestuia în contextul dezvăluirilor din ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigaţii Daphne Caruana Galizia, în 2017, scrie Agerpres.

Aproximativ 40 de militanţi dotaţi cu tobe, fluiere şi steaguri i-au surprins pe poliţişti în momentul în care au forţat o intrare laterală în clădirea ce datează din secolul al XVI-lea.După ce au pătruns în imobil, ei s-au aşezat pe podea şi au blocat intrarea, cerând demisia premierului Joseph Muscat. Acesta nu se afla în clădire în acel moment.Daphne Caruana Galizia a fost ucisă la 16 octombrie 2017 cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său în apropierea casei unde locuia, în satul maltez Bidnija. Trei bărbaţi - fraţii Alfred şi George Degiorgio şi Vince Muscat - au fost puşi sub acuzare pentru plasarea bombei, în faţa instanţei ei pledând nevinovat.Activiştii au mai cerut o anchetă cuprinzătoare în care să fie investigate toate persoanele ale căror nume au legătură cu acest caz, ei denunţând orice tentativă de ''muşamalizare''.

Citește și: Noua Zeelandă: Cel puțin cinci persoane au murit, după ce vulcanul de pe Insula Albă a erupt



Ultimele evoluţii din anchetă au provocat un seism pe scena politică malteză, ducând la demisiile mai multor demnitari şi la anunţul premierului socialist Joseph Muscat că va demisiona după data de 12 ianuarie.



Muscat nu este direct implicat în anchetă, dar el a anunţat că va demisiona la jumătatea lunii ianuarie 2020, după ce formaţiunea sa politică, Partidul Laburist, îşi va alege un nou lider. Fostul şef de cabinet al lui Muscat, Keith Schembri, se află printre cei implicaţi sau care aveau cunoştinţă despre asasinat.



Omul de afaceri Yorgen Fenech, despre care un martor a declarat în faţa judecătorilor că este cel care a dat ordinul de ucidere a jurnalistei Daphne Caruana Galizia, a fost arestat la 20 noiembrie. În urmă cu o săptămână, el a fost pus sub acuzare pentru complicitate la asasinarea jurnalistei şi a pledat nevinovat.



Fenech l-a indicat pe Keith Schembri ca fiind adevăratul ''creier'' din spatele asasinatului, dar a solicitat imunitate juridică pentru a oferi probe, cererea sa fiind respinsă. Schembri, care a demisionat şi se află sub anchetă, a respins toate acuzaţiile.



Pe blogul său, intitulat Running Commentary, Daphne Caruana Galizia a acuzat constant politicieni şi alţi oficiali maltezi de fapte de corupţie, fiind dată în judecată de câteva ori. Însuşi premierul maltez Joseph Muscat a devenit ţinta criticilor după ce jurnalista a scris că o firmă al cărei nume a apărut în scandalul Panama Papers, Egrant Inc., era deţinută de soţia premierului, Michelle Muscat. Aceasta ar fi primit bani de la una dintre fiicele preşedintelui azer Ilham Aliev, prin intermediul unei companii înfiinţate de Mossack Fonseca, firma de avocatură aflată în centrul scandalului Panama Papers.



O anchetă realizată de către circa o sută de publicaţii din întreaga lume în legătură cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvăluirea, în aprilie 2016, a unor conturi în paradisuri fiscale aparţinând unui număr de 140 de responsabili politici sau personalităţi. Documentele, regrupate sub denumirea de Panama Papers, au provenit de la casa de avocatură Mossack Fonseca, cu sediul în Panama. Ele atestă că mai mult de 214.000 de entităţi offshore au fost implicate în operaţiuni financiare în peste 200 de ţări şi teritorii din întreaga lume.