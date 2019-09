ASASINAT Un fost lider al gruparii Hezbollah a fost gasit mort in apartamentul sau din Beirut

Un fost oficial al grupării libaneze Hezbollah, susținută de Iran, a fost găsit mort duminică în apartamentul său din capitala Libanului, Beirut, a anunțat agenția de presă de stat din această țară, citată de Reuters preluat de mediafax.

Vezi și: SUA și-au retras cel mai avansat sisten anti-rachetă din România

Autoritățile au deschis imediat o anchetă și așteaptă rezultatele autopsiei pentru a afla cauza morții, a informat agenția libaneză, care a precizat doar inițialele numelui persoanei decedate.

Un oficial al Hezbollah, care a dorit să rămână anonim, a confirmat, totuși, că bărbatul găsit mort este Ali Hatoum. El a adăugat că are loc o anchetă, însă decesul acestuia nu pare a fi provocat de un incident de securitate.

Un schimb de focuri a avut loc duminica trecută între Hezbollah și Armata israeliană după un atac cu dronă lansat într-o suburbie a capitalei Beirut.

Hezbollah a acuzat Israelul pentru acest atac, iar liderul grupării, Hassan Nasrallah, a avertizat că atacul ar putea preceda o tentativă de asasinat a Israelului la adresa membrilor Hezbollah.

#BREAKING: Former top #Hezbollah official Ali Hatoum was found shot dead in his home near Bourj Al-Barajneh, near south Beirut on Sunday evening. pic.twitter.com/VCkp53SMu7