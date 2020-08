Șase lucratori la call-centerul DSP Prahova, infectați cu COVID-19

Un focar de Covid a fost înregistrat la DSP Prahova, unde 7 dintre cei 31 de angajați au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus, a anunțat Prefectura Prahova. Conform raportării DSP, primul caz a fost la o asistentă detașată de la ASSC Ploiești, a transmis Prefectura, informează Mediafax. După aflarea rezultatului, s-a făcut dezinfecția spațiului […] The post Șase lucrători la call-centerul DSP Prahova, infectați cu COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.